Лукашенко оценил вероятность поглощения в союзе РФ и Белоруссии

В союзе Российской Федерации и Белоруссии не случится никакого насилия и поглощения. Об этом на первом заседании Всебелорусского народного собрания (ВНС) заявил белорусский президент Александр Лукашенко, слова которого передает РИА Новости.

«Мы намерены достигнуть технологического суверенитета в рамках союза, сохраняя национальные интересы. И мы уверенно это делаем и движемся к желаемому результату. Наше союзное строительство - образец союза суверенных народов. И эта модель имеет шансы на успех и расширение участников. Никакого насилия и никакого поглощения», — сказал он.

Также Лукашенко заявил, что Белоруссия не отрицает прогрессивные формы демократии Запада, а интегрирует их, если они не противоречат ценностям белорусского народа.

Сейм Литвы 23 апреля отклонил предложение по ограничению поездок граждан России и Белоруссии на родину.

До этого сообщалось, что у границ Белоруссии фиксируется повышенная активность разведывательной авиации НАТО.

Ранее Лукашенко заявил о ненависти украинского народа ко всем своим президентам.