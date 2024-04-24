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Лукашенко заявил о ненависти украинского народа ко всем своим президентам

Лукашенко: все президенты Украины воровали и были ненавидимы ее гражданами

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Kremlin Pool/Global Look Press

Все президенты Украины разворовывали государство, поэтому народ страны относился к ним с ненавистью. Такое заявление сделал белорусский лидер Александр Лукашенко, передает ТАСС.

Глава республики 24 апреля принимает участие в открытии Всебелорусского народного собрания (ВНС). В ходе своего выступления он прокомментировал текущую ситуацию в зоне украинского конфликта, обвинив западные страны в подбрасывании Киеву образов врага в лице Москвы и Минска.

Более того, Лукашенко назвал Украину полигоном. Он пояснил, что сейчас здесь решается судьба будущего мирового порядка.

«Крупнейшие ядерные державы, пусть и опосредованно, но воюют на ее территории», — сказал президент Белоруссии.

12 апреля Лукашенко сообщил, что не верит в отправку Вооруженных сил Франции на Украину, и посчитал эту инициативу смешной. По словам президента Белоруссии, соответствующая фраза французского лидера Эммануэля Макрона — это лишь «попытка запугать» президента РФ Владимира Путина.

В тот же день глава республики прокомментировал попытки втянуть Белоруссию в боевые действия на Украине. Как он сказал, подобные призывы идут на пользу НАТО. Тем не менее у государства нет и никогда не будет необходимости участвовать в упомянутом конфликте, подчеркнул белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что для Украины настал момент договориться с РФ.

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