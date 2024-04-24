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Песков назвал камуфляжем милитаризацию экономики Британии

Песков: граждане Британии затягивают пояса во время милитаризации экономики

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MGIMO360 TV/YouTube

Британские власти используют милитаризацию экономики как камуфляж, в то время как жители страны «затягивают пояса». Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, слова которого передает ТАСС.

«Им приходится, с одной стороны, зажимать пояса, гражданам приходится не очень просто. Поэтому такая милитаризация определенного сегмента экономики – это и есть такой камуфляж на фоне этих трудностей», — заявил Песков.

23 апреля британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что оборонно-промышленный комплекс (ОПК) Великобритании переводится в военный режим. Согласно информации премьера, на протяжении следующих шести лет Британия будет вкладывать дополнительные средства в развитие собственного ОПК, а также увеличит финансовые расходы на оборонную помощь Украине.

До этого Сунак заявил, что Россия может атаковать страны НАТО, если победит в конфликте на Украине.

Ранее в Британии пообещали тратить на оборону больше всех в Европе.

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