Союзники теряют веру в США из-за ситуации с задержкой помощи Украине

Странам-союзникам Соединенных Штатов становится все сложнее доверять Вашингтону из-за задержек с выделением помощи Украине. Об этом пишет Foreign Policy со ссылкой на неназванных чиновников.

Журнал ссылается на представителей нацбезопасности США, Европы и Восточной Азии, которые заявили, что «шестимесячная сага» с выделением помощи Украине ставит под сомнение обязательства Вашингтона перед союзниками на международной арене.

Так, один из восточноевропейских чиновников отметил, что ситуация с поддержкой Украины в конгрессе и сенате США будет «не последним сложным голосованием» и есть сомнения, насколько союзники могут полагаться на Вашингтон после президентских выборов.

«Мы верим в наших американских союзников и поддерживаем их изо всех сил, но с каждым годом сохранять нашу веру становится все труднее», — подчеркнул собеседник.

До этого сенатор от Республиканской партии Джеймс Вэнс заявил, что несмотря на выделение Украине пакета помощи со стороны Вашингтона, Соединенные Штаты показали Европе, что не будут бесконечно выписывать чеки для Киева.

Ранее в сенате США раскрыли, как задержка помощи отразилась на Украине.