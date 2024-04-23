В сенате США раскрыли, как задержка помощи отразилась на Украине

Лидер республиканского меньшинства в сенате США Митч Макконнелл заявил, что многомесячная задержка военной помощи Украины подорвала шансы Киева на победу в конфликте с Россией. Его слова приводит The Hill.

Политик назвал «чистой фикцией» заявления о том, что поддержка Киева не является жизненно важным интересом нацбезопасности Соединенных Штатов.

«Не заблуждайтесь: задержка с предоставлением Украине оружия для самозащиты ухудшила перспективы отражения российской агрессии. Нерешительность и колебания усугубили проблемы, с которыми мы сталкиваемся», — заявил Макконнелл.

20 апреля палата представителей конгресса США приняла законопроект о выделении нового пакета помощи Украине на сумму около $61 млрд. Ожидается, что в американском сенате голосование по документу состоится 23 апреля.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба после выделения помощи Украине со стороны США заявил, что такое развитие событий предотвращает более масштабный военный конфликт в Европе.

Ранее Трамп похвалил спикера Джонсона после принятия законопроекта о помощи Украине.