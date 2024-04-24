Песков прояснил позицию Кремля по созданию VPN-сервисов в России

Некоторые VPN-сервисы в России блокируют, однако законодательством страны не предусмотрено наказание за разработку таких приложений. Об этом на брифинге рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, когда его попросили прояснить позицию российских властей по этому вопросу.

«Мне неизвестно, чтобы предусматривались какие-то санкции за эти действия (создание VPN-сервисов — Прим. ред.). Предпринимаются усилия для блокирования определенных сервисов VPN Роскомнадзором. А о другом, собственно, нечего сказать», — сказал пресс-секретарь президента РФ.

9 апреля «Известия» сообщили, что с начала весны рост загрузок сервисов VPN вырос примерно на 30% от среднестатистических показателей. При этом, по словам специалистов, использование таких ресурсов несет потенциальные риски в сфере безопасности. Эксперты отмечают, что 99,9% бесплатных приложений используют личные данные пользователей.

15 апреля депутат Госдумы Антон Немкин заявил, что россияне, которые используют VPN-сервисы, могут быть втянуты в преступные схемы, в частности в DDoS-атаки на государственные ресурсы.

Ранее в Кремле заявили, что нейросети могут стать грозным оружием террористов.