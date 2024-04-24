В Кремле прокомментировали слухи о госизмене замглавы Минобороны Иванова

В Кремле ничего не знают о том, что заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова, якобы подозревают в госизмене. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, когда его попросили прокомментировать соответствующие слухи.

«Нет, нам об этом неизвестно. Разумеется, сейчас очень много перетолков вокруг этого всего. Здесь, конечно же, нужно ориентироваться на официальную информацию. Идет следствие, а подобные рассуждения — это ни что иное, как артикуляции», — сказал Песков.

23 апреля Следственный комитет сообщил о задержании Иванова по подозрению в нарушении ч. 6 ст. 290 УК РФ (Получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, замглавы Минобороны поймали на получении взятки в размере 1 млн рублей. Вместе с ним задержали еще несколько человек.

Утром 24 апреля суд избрал Иванову меру пресечения в виде заключения под стражу до 23 июня. Он будет находиться в СИЗО «Лефортово».

Ранее стало известно о десятках обысков по делу замминистра обороны РФ.