Пашинян призвал армян побороть душевное потрясение от геноцида

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в День памяти жертв геноцида армян в Османской империи призвал граждан к преодолению душевного потрясения от этой трагедии. Его слова приводит пресс-служба правительства.

В своем обращении политик отметил, что геноцид армян стал общенациональной трагедией и душевным потрясением, определяющим фактором социальной психологии.

По его словам, даже в настоящее время, более ста лет спустя, армяне смотрят на мир, окружающее пространство и самих себя «под преобладающим влиянием душевного потрясения от геноцида».

Это значит, пояснил Пашинян, что Армения часто строит свои отношения с другими государствами и международным сообществом в состоянии душевного потрясения, и именно поэтому стране часто сложно разграничивать действительность и факторы, исторические процессы и прогнозы на будущее.

Премьер высказал мнение, что, возможно, именно из-за этого Армения «получает новые потрясения, вновь переживая душевные потрясения от геноцида армян как наследие и как традицию».

В конце XIX — начале XX веков Османская империя осуществляла частые преследования и гонения на армян. В частности, в 1915 году, как утверждают некоторые историки, турки уничтожили более 1,5 миллиона армян.

Ранее Эрдоган призвал Армению отложить на второй план «беспочвенные воспоминания» и действовать, исходя из реалий нынешнего времени.