Матвиенко оценила слова спикера Нацсобрания Армении о кризисе на Украине

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко призвала запросить у армянского парламента разъяснения по поводу его позиции в связи с недавним заявлением председателя зарубежного законодательного органа Алена Симоняна о конфликте на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Глава Национального собрания Армении, комментируя ситуацию в зоне украинского кризиса, назвал российскую специальную военную операцию (СВО) «вторжением». При этом он подчеркнул, что его страна защищает территориальную целостность Украины и Молдавии. То же касается Грузии и Кипра, подчеркнул Симонян в ходе конференции председателей парламентов стран — членов Европейского союза (ЕС) в Испании.

«Я бы направила письменно запрос, от чьего имени он выступал», — отметила российский сенатор во время пленарного заседания Совета Федерации РФ.

В то же время Матвиенко усомнилась, что Симонян произносил эти слова от имени всего армянского народа. В связи с этим она выразила надежду, что парламент республики в скором времени обозначит свою позицию по данному вопросу.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян раскрыл свою позицию по диалогу с РФ.