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Оппозиция Молдавии прокомментировала уголовное преследование главы Гагаузии

Блок «Победа»: уголовное преследование Гуцул дестабилизирует ситуацию в Гагаузии

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Евгения Гуцул/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Молдавская оппозиция считает, что преследование главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул со стороны правоохранителей может обострить обстановку в возглавляемом ею регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление оппозиционного блока «Победа».

«Мы требуем прекращения безосновательного уголовного преследования Евгении Гуцул. Провокации официального Кишинева могут дестабилизировать ситуацию в Гагаузии», — считают оппозиционеры.

Утром 24 апреля прокуратура Молдавии передала в суд обвинения против Гуцул по делу о финансировании запрещенной в стране партии «Шор».

21 апреля Гуцул посетила российскую столицу, где прошел съезд молдавских политиков и общественников, выступающих за вступление республики в Евразийский экономический союз. После этого она заявила, что ожидает любую реакцию Кишинева на свою поездку.

Ранее лидер партии «Возрождение» Наталья Параска заявила, что спецслужба Молдавии пригрозила ей уголовной ответственностью из-за того, что она посещала Москву.

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