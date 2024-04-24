Оппозиция Молдавии прокомментировала уголовное преследование главы Гагаузии

Молдавская оппозиция считает, что преследование главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул со стороны правоохранителей может обострить обстановку в возглавляемом ею регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление оппозиционного блока «Победа».

«Мы требуем прекращения безосновательного уголовного преследования Евгении Гуцул. Провокации официального Кишинева могут дестабилизировать ситуацию в Гагаузии», — считают оппозиционеры.

Утром 24 апреля прокуратура Молдавии передала в суд обвинения против Гуцул по делу о финансировании запрещенной в стране партии «Шор».

21 апреля Гуцул посетила российскую столицу, где прошел съезд молдавских политиков и общественников, выступающих за вступление республики в Евразийский экономический союз. После этого она заявила, что ожидает любую реакцию Кишинева на свою поездку.

Ранее лидер партии «Возрождение» Наталья Параска заявила, что спецслужба Молдавии пригрозила ей уголовной ответственностью из-за того, что она посещала Москву.