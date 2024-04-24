В МИД РФ предупредили о последствиях маневров НАТО у границ России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что маневры НАТО у границ России повышают риски возможных военных инцидентов. Ее слова передает агентство РИА Новости.

Комментируя планируемые учения НАТО на территории Финляндии, дипломат отметила, что Североатлантический альянс продолжает «практическое военное освоение некогда нейтрального государства, авторитетного участника дискуссий об укреплении стабильности и безопасности». По словам Захаровой, Россия внимательно отслеживает «агрессивные действия коллективного Запада».

«Вне всяких сомнений, все необходимые меры политического и военно-технического характера для купирования угроз обороноспособности нашей страны будут приняты», — подчеркнула она.

До этого пресс-служба Вооруженных сил Финляндии сообщала, что с 26 апреля по 14 мая на территории страны, в том числе у границы с Россией, состоятся армейские учения НАТО Arrow («Стрела»).

По словам командира бронетанковой бригады Финляндии Юхана Скитта, целью учений станет укрепление сотрудничества финских Сил обороны с союзниками по Североатлантическому альянсу. В ходе тренировок войска будут отрабатывать, в частности, наступательные и продолжительные боевые действия, а также научатся слаженному взаимодействию с применением различных видов огнестрельного оружия.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.