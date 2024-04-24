Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ предупредили о последствиях маневров НАТО у границ России

Захарова: маневры НАТО у границ РФ повышают риски возможных военных инцидентов

close
100%
Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что маневры НАТО у границ России повышают риски возможных военных инцидентов. Ее слова передает агентство РИА Новости.

Комментируя планируемые учения НАТО на территории Финляндии, дипломат отметила, что Североатлантический альянс продолжает «практическое военное освоение некогда нейтрального государства, авторитетного участника дискуссий об укреплении стабильности и безопасности». По словам Захаровой, Россия внимательно отслеживает «агрессивные действия коллективного Запада».

«Вне всяких сомнений, все необходимые меры политического и военно-технического характера для купирования угроз обороноспособности нашей страны будут приняты», — подчеркнула она.

До этого пресс-служба Вооруженных сил Финляндии сообщала, что с 26 апреля по 14 мая на территории страны, в том числе у границы с Россией, состоятся армейские учения НАТО Arrow («Стрела»).

По словам командира бронетанковой бригады Финляндии Юхана Скитта, целью учений станет укрепление сотрудничества финских Сил обороны с союзниками по Североатлантическому альянсу. В ходе тренировок войска будут отрабатывать, в частности, наступательные и продолжительные боевые действия, а также научатся слаженному взаимодействию с применением различных видов огнестрельного оружия.

Ранее сообщалось, что российских десантников и спецназ начали учить пользоваться оружием НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами