Трамп и Байден выигрывают праймериз еще в одном штате

Бывший президент США Дональд Трамп одерживает победу на праймериз Республиканской партии в штате Пенсильвания. Об этом пишет The New York Times.

Он получил 83,4% голосов, а его соперница Никки Хейли — 16,6% голосов.

При этом его соперник — действующий президент США Джо Байден — уже победил на праймериз Демократической партии в этом штате. За Байдена проголосовали 93% участников внутрипартийных выборов в Пенсильвании, а его соперник Дин Филлипс набрал только 7% голосов.

До этого Байден и Трамп одержали победы на праймериз своих партий еще в ряде штатов.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. От Республиканской партии на выдвижение претендует бывший президент США Дональд Трамп, от Демократической — действующий президент Джо Байден. Оба кандидата отличаются почтенным возрастом: Дональду Трампу 77, а Байдену — 81 год.

Ранее Трамп заявил о готовности провести дебаты с Байденом в любое ближайшее время.