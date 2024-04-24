Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Трамп и Байден выигрывают праймериз еще в одном штате

Трамп и Байден побеждают на праймериз своих партий в Пенсильвании

close
100%
Alyssa Pointer/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп одерживает победу на праймериз Республиканской партии в штате Пенсильвания. Об этом пишет The New York Times.

Он получил 83,4% голосов, а его соперница Никки Хейли — 16,6% голосов.

При этом его соперник — действующий президент США Джо Байден — уже победил на праймериз Демократической партии в этом штате. За Байдена проголосовали 93% участников внутрипартийных выборов в Пенсильвании, а его соперник Дин Филлипс набрал только 7% голосов.

До этого Байден и Трамп одержали победы на праймериз своих партий еще в ряде штатов.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. От Республиканской партии на выдвижение претендует бывший президент США Дональд Трамп, от Демократической — действующий президент Джо Байден. Оба кандидата отличаются почтенным возрастом: Дональду Трампу 77, а Байдену — 81 год.

Ранее Трамп заявил о готовности провести дебаты с Байденом в любое ближайшее время.

Все новости на тему:
Выборы в США — 2024
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами