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Байден заявил, что США являются единственным мировым лидером

Байден: если США уйдут с мировой арены, мир останется без лидера

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Kevin Lamarque/Reuters

Американский президент Джо Байден заявил, что если США уйдут с мировой арены, мир останется без лидера. Об этом со ссылкой на пресс-пул Белого дома сообщает ТАСС.

По словам Байдена, выступившего на мероприятии в рамках своей предвыборной кампании в штате Флорида, США являются самой важной страной. Глава государства подчеркнул, что такое заявление не является шуткой или хвастовством. И если США, задал риторический вопрос Байден, уйдут с мировой арены, как этого хочет бывший президент Дональд Трамп, то кто станет мировым лидером?

Глава государства также заявил, что результаты предвыборных опросов свидетельствуют в его пользу.

Ранее Байден пообещал президенту Украины Зеленскому выделить новые пакеты военной помощи.

20 апреля Байден заявил, что сенат США должен скорее одобрить помощь Киеву, чтобы Украина получила оружие.

Ранее сообщалось, что семья Кеннеди публично поддержит кампанию Байдена на переизбрание.

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