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Руководство ХАМАС не планирует покидать Катар

Al Arabiya: лидеры ХАМАС не планируют покидать Катар

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Shutterstock

Проживающие в Катаре руководители радикального палестинского движения ХАМАС не намерены покидать страну. Об этом, ссылаясь на источники в движении, сообщает панарабский телеканал Al Arabiya.

Собеседник телеканала заявил, что лидеры ХАМАС не ищут альтернативу Катару как месту жительства.

В движении отметили, в общей сложности, передали через посредников четыре варианта возможного соглашения о перемирии с Израилем. Но, по мнению ХАМАС, Израиль не имеет серьезных намерений в отношении переговорного процесса и не желает заключать сделку.

До этого сообщалось, что на демонстрации в поддержку Палестины в Турине пострадали полицейские и протестующие.

22 апреля сообщалось, что глава военной разведки Израиля Аарон Халива подал в отставку.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху пообещал усилить давление на ХАМАС в ближайшие дни.

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