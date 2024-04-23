Руководство ХАМАС не планирует покидать Катар

Проживающие в Катаре руководители радикального палестинского движения ХАМАС не намерены покидать страну. Об этом, ссылаясь на источники в движении, сообщает панарабский телеканал Al Arabiya.

Собеседник телеканала заявил, что лидеры ХАМАС не ищут альтернативу Катару как месту жительства.

В движении отметили, в общей сложности, передали через посредников четыре варианта возможного соглашения о перемирии с Израилем. Но, по мнению ХАМАС, Израиль не имеет серьезных намерений в отношении переговорного процесса и не желает заключать сделку.

До этого сообщалось, что на демонстрации в поддержку Палестины в Турине пострадали полицейские и протестующие.

22 апреля сообщалось, что глава военной разведки Израиля Аарон Халива подал в отставку.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху пообещал усилить давление на ХАМАС в ближайшие дни.