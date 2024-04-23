В администрации Зеленского объяснили назначение Залужного послом

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк объяснил отставку Валерия Залужного с поста главнокомандующего ВСУ и его назначение послом в Великобритании усталостью от нагрузки. С таким заявлением он выступил в эфире телеканала «Киев 24».

«Это война, не все выдерживают нагрузки, людей необходимо менять, это нормальный процесс», — заявил он.

Отмечается, что до окончательного вступления Залужного в должность пройдет еще несколько недель.

«Насколько я понимаю, там уже все официально утверждено, он будет послом, имеется в виду агреман и протокольные процедуры министерства иностранных дел», — заявил Подоляк.

До этого преемник Залужного Сырский заявил о веских причинах Зеленского снять его с поста главкома ВСУ.

7 марта стало известно, что Залужного назначат на должность посла Украины в Великобритании. Лондону был направлен соответствующий запрос на агреман. Президент Украины Владимир Зеленский уточнял, что его политический конкурент сам изъявил желание поработать на дипломатическом направлении. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее комитет Рады принял решение переименовать село Ватутино в Залужное.