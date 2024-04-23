Трамп похвалил спикера Джонсона после принятия законопроекта о помощи Украине

Кандидат на пост президента США Дональд Трамп похвалил спикера палаты представителей Майка Джонсона после того, как он вынес на голосование законопроект о помощи Украине, против которого долгое время выступал кандидат на пост главы государства. Об этом пишет The Guardian.

Трамп подчеркнул, что Джонсон «не может идти и делать все, что захочет».

«Я думаю, что он очень хороший человек. Знаете, он очень твердо поддержал меня в отношении НАТО, когда я сказал, что НАТО должно заплатить (Повысить расходы на оборону. – прим. ред.)… Я думаю, что он очень хороший человек. Я думаю, он очень старается», — сказал он.

Экс-президент США также похвалил Джонсона за то, что он превратил 9 млрд помощи в кредит для Украины.

До этого газета The New York Times писала, что Дональд Трамп перестал негативно относиться к идее оказания помощи Украине со стороны Вашингтона. Газета указывает, что кандидат на пост главы государства поддержал спикера палаты представителей Майка Джонсона, «оставаясь в тени» и «отказавшись оказывать давление на республиканцев», чтобы они голосовали против выделения средств Киеву.

Ранее WSJ рассказал об отношении Трампа к Украине в годы его президентства.