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Власти Молдавии объяснили, почему они опасаются вводить визовый режим с Россией

Глава МИД Молдавии отверг визовый режим с Россией из-за риска зеркального ответа

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РИА Новости

Молдавия не будет устанавливать визовый режим с Россией из-за риска зеркального ответа со стороны Москвы. Об этом изданию Newsmaker заявил министр иностранных дел республики Михай Пошпой.

«У визового режима есть зеркальный эффект. И мы не можем подставить наших сограждан, находящихся в Российской Федерации. Поэтому тема виз сейчас даже не стоит на повестке», — заявил Пошпой.

Глава молдавского внешнеполитического ведомства заявил, что дипломатические отношения между Россией и Молдавией находятся на самой низкой точке в истории, и пока не приходится говорить о возможности улучшения этих отношений.

До этого заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров призвал ввести «жесточайшие санкции» против Молдавии в связи преследованием представителей оппозиции со стороны официального Кишинева.

В аэропорту Кишинева задержали участников съезда молдавской оппозиции, который прошел в Москве 21 апреля. Им пригрозили уголовным делом за посещение России. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее оппозицию Молдавии обвинили в намерении дестабилизировать ситуацию в стране.

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