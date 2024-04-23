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В США обеспокоились политикой Ким Чен Ына из-за связей с Россией

Bloomberg: из-за крепнущих связей с РФ КНДР может начать более смелую политику

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Валерий Мельников/РИА Новости

На фоне укрепления связей с Российской Федерацией политика лидера КНДР Ким Чен Ына может стать более смелой и рискованной, в США беспокоятся из-за этого. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на старшего сотрудника Госдепартамента по Северной Корее Чжона Пака.

По мнению эксперта, «распростертые объятия» России в отношении КНДР могут повысить стремление северокорейского лидера к риску, когда речь идет об угрозе Южной Корее и экспорте оружия за рубеж, а также помочь Пхеньяну игнорировать призыв Соединенных Штатов вернуться к ядерным переговорам.

Пак добавил, что укрепление связей с РФ может привести Ким Чен Ына к мысли, что «его поводок длиннее, чем на самом деле». Чиновник считает, что это способно «повлиять на расчет рисков» руководства КНДР.

В начале апреля сообщалось, что на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) появился отдельный раздел, который посвящен развитию межгосударственных отношений между Северной Кореей и Россией.

Ранее сообщалось, что Ким Чен Ын стал регулярно пользоваться Aurus, подаренным Путиным.

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