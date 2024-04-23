В Госдуме заявили о создании на Украине «зеленой улицы» для колонистов

Решения властей Украины о переименовании топонимов на территории страны выглядят как подготовка «зеленой улицы» для колонистов из западных держав. Об этом заявил депутат Государственной думы РФ Алексей Говырин, слова которого передает РИА НовостиРИА Новости.

Таким образом законодатель прокомментировал внесение на рассмотрение в Верховную раду законопроекта о смене названий более 300 украинских населенных пунктов. Речь идет о наименованиях, которые тем или иным образом связаны с РФ.

При этом в случае принятия документа на Украине появятся села, названные по западному образцу. В их числе населенные пункты Порт-Анненталь, Новый Париж и Шампань.

«Там и немецкие названия новые есть, их пытаются подкрепить и оправдать разными небылицами якобы из истории украинской государственности», — сказал парламентарий.

Он добавил, что переименование населенных пунктов не имеет ничего общего с возрождением национальной памяти на Украине. По мнению Говырина, на самом деле Киев занимается мифологизацией и повторным написанием истории страны.

23 апреля в Верховной раде был зарегистрирован законопроект о переименовании населенных пунктов, названия которых так или иначе связаны с РФ. Всего руководство страны хочет изменить названия 15 городов, 54 поселков и 267 сел.

Ранее на Украине появилось село Залужное, название которого созвучно с фамилией экс-главнокомандующего армией страны.