Глава ЕК оценила значимость новой помощи Украине от США

Принятие в США законопроекта о выделении около $61 млрд на военную поддержку Украины может побудить Европейский союз (ЕС) увеличить объемы помощи этой стране. Такое заявление сделала глава Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, пишет газета Politico.

Как она сказала, уже сейчас Брюссель оказывает Киеву беспрецедентную поддержку. На неделе общая сумма средств, которые государства — члены регионального содружества выделили на помощь Украине, достигнет отметки в €100 млрд. При этом в ближайшие годы ЕС намерен предоставить стране еще десятки миллиардов евро, подчеркнула фон дер Ляйен.

«Я сказала президенту [США Джо] Байдену, что это решение (выделение порядка $61 млрд на помощь Украине — «Газета.Ru») побудит Европу увеличивать свою собственную дальнейшую поддержку Украины», — добавила глава ЕК.

20 апреля нижняя палата американского парламента одобрила законопроект о выделении дополнительных средств на поддержку украинских властей. За документ проголосовали 311 конгрессменов, еще 112 законодателей высказались против.

Теперь инициативу должен рассмотреть сенат США. Ожидается, что соответствующее голосование в верхней палате американского парламента состоится 23 апреля.

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