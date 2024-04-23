Молдавских оппозиционеров заподозрили в госизмене после визита в Москву

Исполняющий обязанности генерального прокурора Молдавии Ион Мунтяну заявил, что видит признаки государственной измены в создании оппозиционного блока «Победа». Его слова приводит информационный портал ZDG.

Мунтяну подчеркнул, что прокуратура, органы уголовного розыска государственной безопасности следят за всеми действиями, которые происходят в связи с деятельностью молдавских политиков в Москве, и в свое время каждое действие будет квалифицировано.

«Компонент преступления «измена» также рассматривается в связи с событиями, свидетелями которых мы все являемся», — сказал и.о генпрокурора Молдавии.

В аэропорту Кишинева задержали участников съезда молдавской оппозиции, который прошел в Москве 21 апреля. Людей не впускали в страну, объясняя это техническим сбоем. По словам Таубер, пассажиров московского рейса держали в аэропорту около трех часов. Некоторым людям стало плохо — им понадобилась помощь медиков. Кроме того, сотрудники Службы информации и безопасности Молдавии допросили лидера партии «Возрождение» Наталью Параску. Ей пригрозили уголовным делом за посещение России. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что в Молдавии проходят обыски у оппозиционеров.