В Совфеде РФ объяснили затягивание решения ЕС по российским активам

Европейские страны знают, что Москва даст жесткий и адекватный ответ в случае конфискации ее замороженных активов. Такое заявление сделала спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко, передает РИА Новости.

По ее словам, при подготовке соответствующего законопроекта США удалось себя «несколько обезопасить». Однако с Европейским союзом (ЕС) дела обстоят иначе, подчеркнула парламентарий.

«Европейцы знают, что с нашей стороны будет очень жесткий ответ, и адекватный ответ», — сказала сенатор.

Она добавила, что заморозка российских активов или процентов доходов от этих активов не отвечает интересам регионального содружества. Из-за этого Брюссель «держится до последнего», затягивая принятие решения по данному вопросу.

Кроме того, Матвиенко рассказала о возможных последствиях изъятия заблокированных активов РФ в пользу Украины. Она обратила внимание, что подобный шаг со стороны США или ЕС приведет к разрушению мировой экономики.

20 апреля нижняя палата американского конгресса приняла законопроект о конфискации замороженных активов РФ. Теперь документ должен рассмотреть сенат США.

Позже министр финансов Бельгии Винсент ван Петегем заявил, что страны — члены ЕС близки к достижению «политического соглашения» по российским активам. Речь идет об использовании доходов от таких активов.

Ранее США назвали «аферистами» из-за подготовки к изъятию российских активов.