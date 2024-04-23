В Совфеде предложили признать СБУ террористической структурой

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Службу безопасности Украины (СБУ) нужно признать террористической структурой. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Матвиенко, СБУ — это непосредственные разработчики, осуществляющие теракты.

«Они не могут, что называется, ... в бою ничего сделать, так вот они обстреливают мирные города приграничных территорий», — подчеркнула спикер Совфеда РФ.

До этого Матвиенко говорила, что Украину невозможно признать государством-террористом в силу того, что такое понятие отсутствует в международном праве.

Она считает, что нынешние украинские власти вполне заслуживают такого звания.

Также Матвиенко утверждает, что Украина «при поддержке иностранных разведок, прежде всего ЦРУ, организовала в России большое количество террористических актов».

11 апреля военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что утверждения украинского лидера Владимира Зеленского о намерении разрушить Крымский мост «отражают собой террористическую сущность режима на Украине».

Ранее СБУ возбудила уголовное дело после крушения самолета Ил-76.