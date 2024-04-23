В Совфеде предложили признать СБУ террористической структурой

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Службу безопасности Украины (СБУ) нужно признать террористической структурой. Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Матвиенко, СБУ — это непосредственные разработчики, осуществляющие теракты.
«Они не могут, что называется, ... в бою ничего сделать, так вот они обстреливают мирные города приграничных территорий», — подчеркнула спикер Совфеда РФ.
До этого Матвиенко говорила, что Украину невозможно признать государством-террористом в силу того, что такое понятие отсутствует в международном праве.
Она считает, что нынешние украинские власти вполне заслуживают такого звания.
Также Матвиенко утверждает, что Украина «при поддержке иностранных разведок, прежде всего ЦРУ, организовала в России большое количество террористических актов».
11 апреля военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что утверждения украинского лидера Владимира Зеленского о намерении разрушить Крымский мост «отражают собой террористическую сущность режима на Украине».
Ранее СБУ возбудила уголовное дело после крушения самолета Ил-76.