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Медведчук высказался о русских корнях жителей новых регионов России

Медведчук: жители новых регионов России не стремятся обратно на Украину

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Efrem Lukatsky/AP

Жители новых регионов России не стремятся обратно на Украину, быстро вспоминая свои русские корни. Такое мнение высказал лидер запрещенной украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в статье, написанной для РИА Новости.

По словам Медведчука, конфликт в Донбассе «еще больше катализировал возвращение регионов Украины в родную гавань», хотя страны Запада «вкладывали миллиарды в антироссийскую пропаганду».

«На Украине гражданам предлагалось «вспомнить», что они украинцы. Но дело в том, что украинцы — это часть Русского мира и истории, а потому никто ничего и не забывал», — пояснил свою мысль политик.

В той же статье Медведчук раскрыл «истинное отношение Запада к украинцам». По его словам, страны Запада не считают Украину достойной защиты, а могут лишь поставлять оружие и поощрять стирание памяти о былом единстве народов. В этой связи Медведчук напомнил читателям события середины XVII века, когда к русскому государству были присоединены четыре области современной Украины, находившиеся «под Польшей».

Ранее Медведчук заявил, что страны Запада хотят уничтожить русскую цивилизацию, чтобы устранить со своего пути опасного конкурента.

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