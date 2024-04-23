Молдавский оппозиционер рассказал, когда страна может вступить в Румынию

На следующий день после референдума в Молдавии о вступлении в Евросоюз в случае победы сторонников евроинтеграции страна может потерять свою идентичность и государственность и «на второй день» вступить в Румынию. Об этом молдавский оппозиционный политик Илан Шор рассказал РИА Новости.

Шор считает, что Молдавия как страна может исчезнуть с карты мира в случае победы президента страны Майи Санду, поэтому задача оппозиции — сделать все, чтобы этого не произошло.

«Вступление в Румынию на второй день. Потеря молдавской идентичности и государственности. Да любые действия могут быть, потому что они показали степень своего беспредела. <...> Мы призываем голосовать четко против, потому что считаем, что ЕС — это профанация», — резюмировал Шор.

До этого он говорил, что Евросоюз снабжает Молдавию оружием и хочет превратить ее в поле боя. По словам политика, ЕС уже четыре-пять лет фактически полноценно правит Молдавией.

Ранее Санду призвала парламент Молдавии инициировать референдум о вступлении в ЕС.