Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Молдавский оппозиционер рассказал, когда страна может вступить в Румынию

Шор: Молдавия может «вступить в Румынию» на следующий день после референдума

close
100%
Евгений Одиноков/РИА Новости

На следующий день после референдума в Молдавии о вступлении в Евросоюз в случае победы сторонников евроинтеграции страна может потерять свою идентичность и государственность и «на второй день» вступить в Румынию. Об этом молдавский оппозиционный политик Илан Шор рассказал РИА Новости.

Шор считает, что Молдавия как страна может исчезнуть с карты мира в случае победы президента страны Майи Санду, поэтому задача оппозиции — сделать все, чтобы этого не произошло.

«Вступление в Румынию на второй день. Потеря молдавской идентичности и государственности. Да любые действия могут быть, потому что они показали степень своего беспредела. <...> Мы призываем голосовать четко против, потому что считаем, что ЕС — это профанация», — резюмировал Шор.

До этого он говорил, что Евросоюз снабжает Молдавию оружием и хочет превратить ее в поле боя. По словам политика, ЕС уже четыре-пять лет фактически полноценно правит Молдавией.

Ранее Санду призвала парламент Молдавии инициировать референдум о вступлении в ЕС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами