В США рассказали, для чего им нужен законопроект о замороженных активах РФ

Американский журналист Такер Карлсон выразил мнение, что власти страны собираются принять законопроект о конфискации замороженных активов России для передачи их Украине и последующего «разворовывания». Об этом он сообщил в своем аккаунте в социальной сети Х.

«Законопроект позволит президенту США Джо Байдену поместить замороженные российские активы в специальный фонд для Украины. Это будет $8 млрд, которые правительство США только что украло у российских граждан без суда», — заявил Карлсон.

До этого сообщалось, что размеры и содержание ожидаемых военных поставок США Украине не могут быть раскрыты до полного утверждения их финансирования конгрессом. В Пентагоне отметили, что в настоящий момент обсуждать потенциальный объем пакета помощи преждевременно, так как он не утвержден властями США. При этом в оборонном ведомстве подчеркнули свою готовность «быстро реагировать, если будет дано указание передать Украине так необходимое вооружение и боеприпасы».

В субботу палата представителей конгресса США большинством голосов приняла законопроект о выделении почти $61 млрд Украине. Из результатов голосования следует, что транш приняли 311 голосами членов палаты против 112. При этом 101 республиканец проголосовал «за», а 112 — «против». Проект о выделении почти $61 млрд Украине поддержали 210 парламентариев от Демократической партии.

Ранее журналист Карлсон заявил, что 70% американцев не поддерживают помощь Украине.