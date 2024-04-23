Армянская оппозиция назвала незаконной передачу Азербайджану территорий без референдума

Армянская оппозиционная партия «Дашнакцутюн» обратилась к премьер-министру страны Николу Пашиняну с заявлением о том, что передача территорий Азербайджану без проведения референдума является незаконной. Об этом сообщается на сайте партии.

По мнению «Дашнакцутюн», любое изменение и передача другому государству территории, которая находится под суверенной юрисдикцией Армении, осуществленное без проведения референдума, с правовой точки зрения является ничтожным. Кроме того, подобные действия считаются особо тяжким преступлением, направленным против конституционного строя и государственной безопасности и наказываются вплоть до пожизненного лишения свободы.

«Дашнакцутюн» также выразила свою полную поддержку проходящим в Армении протестным акциям, осуждающим односторонние территориальные уступки Азербайджану.

До этого сообщалось, что выступающие против передачи Азербайджану сел в приграничной с Арменией Тавушской области местные жители заблокировали автомобильную дорогу между населенными пунктами Киранц и Воскепар и зажгли на ней костры.

19 апреля Ереван сообщил о согласовании с Баку отдельных отрезков границы: они пройдут между населенными пунктами Баганис (Армения) — Баганис Айрым (Азербайджан), Воскепар (Армения) — Ашагы Аскипара (Азербайджан), Киранц (Армения) — Хейримли (Азербайджан) и Беркабер (Армения) — Кызыл Гаджилы (Азербайджан). Отмечалось, что границы будут приведены «в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в рамках Советского Союза на момент его распада».

Ранее Пашинян назвал достижением договоренности по границе с Азербайджаном.