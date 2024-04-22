Глава МЧС Чечни Цакаев появился на совещании у Рамзана Кадырова

Глава МЧС Чечни Алихан Цакаев появился на совещании у главы Чечни Рамзана Кадырова. Это его первое появление на публике после скандала с задержанием. Видеозапись с совещания опубликовал глава республики в Telegram-канале.

«Я обратил внимание руководителей силовых подразделений, правоохранительных органов и регионального Управления МЧС на необходимость провести комплексную подготовку своих сотрудников», — упомянул Кадыров о присутствии руководства МЧС на совещании в посте.

Алихана Цакаева задержали на КПП «Герзель» 14 апреля. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал произошедшее «постыдной провокацией» и потребовал «гнать из органов с треском» полицейских, задержавших министра. Глава Дагестана Сергей Меликов в ответ заявил, что КПП федеральный и «не находится в ведении дагестанских служб правопорядка», и призвал к «внимательному и детальному анализу» произошедшего.

22 апреля стало известно, что МВД завершило проверку по факту задержания главы МЧС Чечни на КПП «Герзель» в Новолакском районе Дагестана. Проверка подтвердила, что Цакаев ехал на автомобиле по встречной полосе и напал на сотрудников полиции, когда они пытались его задержать.

Ранее Кадыров опроверг слухи о запрете российского гимна в Чечне.