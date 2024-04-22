Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава МЧС Чечни Цакаев появился на совещании у Рамзана Кадырова

Глава МЧС Чечни Цакаев впервые появился на публике после скандала с задержанием

Глава МЧС Чечни Алихан Цакаев появился на совещании у главы Чечни Рамзана Кадырова. Это его первое появление на публике после скандала с задержанием. Видеозапись с совещания опубликовал глава республики в Telegram-канале.

«Я обратил внимание руководителей силовых подразделений, правоохранительных органов и регионального Управления МЧС на необходимость провести комплексную подготовку своих сотрудников», — упомянул Кадыров о присутствии руководства МЧС на совещании в посте.

Алихана Цакаева задержали на КПП «Герзель» 14 апреля. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал произошедшее «постыдной провокацией» и потребовал «гнать из органов с треском» полицейских, задержавших министра. Глава Дагестана Сергей Меликов в ответ заявил, что КПП федеральный и «не находится в ведении дагестанских служб правопорядка», и призвал к «внимательному и детальному анализу» произошедшего.

22 апреля стало известно, что МВД завершило проверку по факту задержания главы МЧС Чечни на КПП «Герзель» в Новолакском районе Дагестана. Проверка подтвердила, что Цакаев ехал на автомобиле по встречной полосе и напал на сотрудников полиции, когда они пытались его задержать.

Ранее Кадыров опроверг слухи о запрете российского гимна в Чечне.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами