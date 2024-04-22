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В Кремле рассказали о мирном решении украинского вопроса

Песков: Путин констатировал факт готовности к мирному решению украинского вопроса

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MGIMO360 TV/YouTube

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин констатировал факт готовности российской стороны к мирному решению украинского вопроса. Об этом сообщает РИА Новости.

Песков утверждает, что никакой мирной инициативы не было, только констатация факта готовности российской стороны к мирному решению украинской проблемы. Он добавил, что это не была инициатива, а констатация известной последовательной позиции Путина.

До этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, который принимал участие в совещании глав МИД и минобороны стран Евросоюза в Люксембурге, заявил, что проводить мирную конференцию об урегулировании украинского конфликта без участия России бессмысленно.

На 22 апреля Швейцария никому не направила приглашения на конференцию по Украине в июне под Люцерном.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, что Швейцария не сможет стать площадкой для переговоров по украинскому конфликту, так как настроена недружелюбно по отношению к РФ.

Ранее Украина анонсировала «ряд особенностей» в соглашении о безопасности с Испанией.

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