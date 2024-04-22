Зеленский назвал «странными» слова папы Римского о переговорах с Россией

Папа Римский Франциск допускает «странные» заявления, однако ему следует принять участие в конференции по Украине в Швейцарии, сказал украинский президент Владимир Зеленский. Об этом пишет РИА Новости.

«Я слышал от папы Римского много разных посланий... У нас хороший диалог, а потом некоторые странные послания... Когда вы хотите помочь, вам нужно сделать что-то, чтобы оказать помощь», — заявил Зеленский в интервью блогеру Гуго Траверу, который напомнил президенту высказывание Франциска о переговорах с Россией.

По словам украинского лидера, папа Римский сможет «поддержать мир на Украине» на саммите в Швейцарии, который пройдет 15-16 июня недалеко от города Люцерн.

9 марта вышло интервью папы Римского швейцарской медиакомпании RSI. В нем понтифик заявил, что в условиях конфликта на Украине проигрывающая сторона должна отыскать в себе храбрость признать это и согласиться на мирные переговоры. Он также произнес фразу «сильнее тот, у кого есть смелость поднять белый флаг».

Ранее Боррель раскритиковал папу Римского за призыв к Украине поднять белый флаг.