Киеву следует объявить о капитуляции, чтобы избежать еще больших неудач на фронте, считает депутат Госдумы Михаил Шеремет. Об этом он заявил РИА Новости.

»Украина может избежать еще больших проблем на фронте уже сейчас и для этого не стоит ждать середины мая. <...> Киевскому режиму достаточно объявить о своей капитуляции, и все сложности в одночасье закончатся», — сказал парламентарий.

По мнению Шеремета, Западу не удастся спасти нынешние украинские власти от наказания за преступления против граждан Украины и России.

21 апреля первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что новый транш США на военную помощь Украине только затянет конфликт и лишит надежды на спасение жизни десятков тысяч украинцев.

11 апреля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция. А в феврале российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть.

Ранее в МИД раскрыли, почему РФ «разбирается» с Украиной.