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Гуцул рассказала, что ждет любую реакцию Кишинева на свою поездку в РФ

Гуцул ожидает любой реакции Кишинева на свою третью поездку в Россию

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Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила ТАСС, что ожидает любую реакцию Кишинева на свою третью поездку в Россию.

«Всего можно ожидать. Это третья моя поездка [в Россию], она больше встревожила людей, многие мне пишут, переживают. Волнения еще больше. Я ничего не боюсь, за нами правда. Я не нарушала закон», — сказала она.

21 апреля Гуцул прибыла в российскую столицу, где проходит съезд молдавских политиков и общественников, выступающих за вступление республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

При этом она отметила, что не уверена, пустят ли ее на родину после посещения России.

Пророссийски настроенная оппозиция Молдавии провела свой съезд в Москве, на котором было принято решение объединиться и идти осенью на выборы единым блоком «Победа-Виктория». Новая политическая сила будет выступать против «тотальной узурпации» действующих властей страны, заявил председатель партии «Шор» Илан Шор. В Кишиневе назвали участников мероприятия «предателями нации». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-премьер Молдавии высказался о прозападном курс Кишинева.

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