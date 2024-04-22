В Венгрии считают, что Запад создает угрозу мировой войны

Действия западных стран толкают мир на грань мировой войны, считает министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Главу венгерского МИД цитирует ТАСС.

По словам Сийярто, после того, как конгресс США одобрил новый пакет военной помощи Киеву, европейские «ястребы» решили наверстать упущенное и теперь требуют новых поставок и финансирования Украины.

«В Брюсселе усиливается подготовка к мировой войне <...> вместо того, чтобы сосредоточиться на укреплении мира и поиске дипломатических решений», — отметил министр.

Сийярто подчеркнул, что подготовку к новому мировому конфликту необходимо остановить как можно скорее.

19 апреля глава венгерского МИД заявил, что решение стран НАТО об усилении своей роли в подготовке украинских военных и поставках оружия Киеву беспрецедентно приближает альянс к втягиванию в конфликт.

По словам Сийярто, в начале специальной военной операции страны НАТО решили, что альянс не будет непосредственным участником украино-российского конфликта. Однако в апреле «началось стирание этой совместно проведенной красной линии».

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не вмешается в украинский конфликт ни на чьей стороне.