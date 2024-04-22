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США приготовились усилить санкции против армии Израиля

TI: США намерены ввести санкции против нескольких подразделений армии Израиля

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Violeta Santos Moura/Reuters

Администрация США рассматривает введение санкций в отношении нескольких других подразделений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и полиции, помимо батальона «Нецах Иегуда», состоящего преимущественно из националистически настроенных ультраортодоксальных евреев. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на собственные источники в США.

По данным газеты, американский госдепартамент расследовал случаи нарушения прав человека, в том числе граждан США палестинского происхождения, военнослужащими «Нецах Иегуда» и других подразделений более года.

В декабре 2022 года ЦАХАЛ принял решение увести этот батальон с Западного берега реки Иордан, чтобы он более не сталкивался с палестинцами, однако солдаты и офицеры так и не были призваны к ответсвенности за предполагаемые преступления.

Другой собеседник газеты указал, что серьезных последствий из-за санкций США не ожидается. Батальон «Нецах Иегуда» не сможет принимать участие в учениях с американской армией, Израилю будет запрещено передавать батальону вооружения союзников. Однако это не запрещает израильскому командованию передавать батальону американское оружие, купленное государством на собственные средства.

Ранее портал Axios сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен объявит в течение нескольких дней о введении санкций против одного из подразделений ЦАХАЛа за нарушения прав человека на Западном берегу реки Иордан.

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