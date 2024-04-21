Президентство Владимира Зеленского является национальной катастрофой для Украины. Такое мнение выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в своем Telegram-канале.

Он объяснил свою точку зрения тем, что война в Донбассе именно усилиями Зеленского превратилась в глобальный конфликт. Косачев подчеркнул, что госдолг Украины за пять лет вырос почти в два раза, а население страны сократилась вдвое.

Вице-спикер Совфеда напомнил, что Зеленский во время своей предвыборной кампании обещал закончить боевые действия в Донбассе. Кроме того, Косачев назвал нынешнего президента Украины «нечистым и несамостоятельным политиком», выстраивавшим идеологию ненависти по отношению к РФ.

Вечером 21 апреля член палаты депутатов Берлина от партии «Альтернатива для Германии» Гуннар Линдеман заявил, что Зеленский применит любые методы, чтобы остаться у власти, он уже отменил выборы президента Украины, которые должны были состояться.

В этот же день Зеленский с грубостью обратился к союзникам из-за того, что Израилю оказывается большая поддержка.

Ранее в США назвали неожиданные сроки завершения конфликта на Украине.