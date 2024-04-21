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Украина разорвала сотрудничество с МЧС Белоруссии

МЧС Белоруссии: Украина разорвала сотрудничество по теме предупреждения ЧС

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Gleb Garanich/Reuters

Украина разорвала сотрудничество с МЧС Белоруссии по теме предупреждения чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил министр по чрезвычайным ситуациям Белоруссии Вадим Синявский, пишет РИА Новости.

«Украина разорвала с нами двустороннее сотрудничество по направлению деятельности МЧС. Мы понимаем, из-за чего это происходит. Рано или поздно все вернется на круги своя», — сказал он.

До этого президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в настоящее время его стране не нужна «санитарная зона» на границе с Украиной. По его словам, в этом вопросе многое будет зависеть от действий западных стран.

Как сказал Лукашенко, в последнее время США и их союзники начали говорить об отправке своих войск в зону конфликта. Не исключено, что это касается и белорусско-украинской границы.

Лидер Белоруссии ранее также заявлял, что если России понадобится помощь в переговорах с Украиной, его страна предоставит ее.

Ранее Белоруссия начала военные учения на границе с Украиной.

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