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Глава МИД Молдавии заявил о независимости страны от российского газа

Глава МИД Молдавии Попшой: за два года страна стала независимой от газа из РФ

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Дмитрий Осматеско/РИА Новости

Молдавии за два года удалось добиться полной независимости от российского газа. Об этом заявил министр иностранных дел республики Михай Попшой, сообщает РИА Новости.

«Несмотря на то, что за последние два года мы столкнулись с многочисленными кризисами, <...> Молдавии удалось за столь короткое время стать полностью независимой от российского газа, – отметил Попшой, добавив, что страна официально стала кандидатом на вступление в Евросоюз с перспективой в скором времени начать переговоры об интеграции.

В начале апреля молдавская госкомпания Energocom купила около 2,6 млн кубометров природного газа в рамках договора с греческой DEPA. Глава Energocom отметил конкурентоспособность цены на приобретенный СПГ. Отмечается, что эта сделка стала пробным шагом Молдавии к снижению зависимости от «Газпрома», страна продолжает искать новые источники для импорта топлива.

До этого президент Молдавии Майя Санду заявила, что в случае отказа Украины от транзита российского газа ее страна столкнется с дефицитом электроэнергии.

Ранее в Молдавии назвали отношения с Россией худшими в истории.

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