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Молдавский оппозиционер объявил о создании политического блока

Молдавский оппозиционер Шор объявил о создании предвыборного блока «Победа»

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Максим Блинов/РИА Новости

Молдавский оппозиционный политик Илан Шор заявил о создании политического блока «Победа» перед выборами и референдумом о вступлении в Евросоюз осенью. Его слова приводит ТАСС.

«Сегодня здесь, в этом зале, мы объявляем о создании блока «Победа», — сказал Шор, выступая на съезде молдавских политиков в Москве.

Он добавил, что будет возглавлять объединение молдавской оппозиции «Победа» с главой Гагаузии Евгенией Гуцул.

До этого Шор заявил, что представители оппозиции вынуждены проводить съезд в России, так как на данный момент республика представляет собой «захваченное государство, где сформирован ГУЛАГ». Он подчеркнул, что в Молдавии «сформирован ГУЛАГ», а инакомыслящие политики лишены права голоса.

До этого стало известно, что в Москве проходит съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Ранее экс-премьер Молдавии раскритиковал прозападный курс Кишинева.

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