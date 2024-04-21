Молдавский оппозиционер объявил о создании политического блока

Молдавский оппозиционный политик Илан Шор заявил о создании политического блока «Победа» перед выборами и референдумом о вступлении в Евросоюз осенью. Его слова приводит ТАСС.

«Сегодня здесь, в этом зале, мы объявляем о создании блока «Победа», — сказал Шор, выступая на съезде молдавских политиков в Москве.

Он добавил, что будет возглавлять объединение молдавской оппозиции «Победа» с главой Гагаузии Евгенией Гуцул.

До этого Шор заявил, что представители оппозиции вынуждены проводить съезд в России, так как на данный момент республика представляет собой «захваченное государство, где сформирован ГУЛАГ». Он подчеркнул, что в Молдавии «сформирован ГУЛАГ», а инакомыслящие политики лишены права голоса.

До этого стало известно, что в Москве проходит съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).

Ранее экс-премьер Молдавии раскритиковал прозападный курс Кишинева.