Оппозиционер Шор заявил о формировании ГУЛАГа в Молдавии

Молдавский оппозиционный политик Илан Шор заявил, что представители оппозиции вынуждены проводить съезд в России, так как на данный момент республика представляет собой «захваченное государство, где сформирован ГУЛАГ». Его слова приводит РИА Новости.

Он подчеркнул, что в Молдавии «сформирован ГУЛАГ», а инакомыслящие политики лишены права голоса.

«Сегодня любой оппозиционер в Молдове — это уже изначально предатель. Любое политическое мероприятие заканчивается арестами, сопровождается обысками и наказаниями со стороны правящего проевропейского режима», — заявил политик.

Шор также назвал главу государсвта Майю Санду «узурпатором».

До этого стало известно, что в Москве проходит съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Собрание проходит в одной из гостиниц в центре столицы. Среди участников съезда заявлено несколько молдавских политиков, в том числе Илан Шор и лидеры партий «Возрождения» и VICTORIE.

Ранее экс-премьер Молдавии раскритиковал прозападный курс Кишинева.