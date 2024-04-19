Экс-премьер Молдавии раскритиковал прозападный курс Кишинева

Европа не сможет заменить Россию в качестве рынка сбыта молдавских товаров. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал бывший премьер-министр республики, президент Национального конгресса промышленников и предпринимателей Молдавии, лидер партии «Будущее Молдовы» Василий Тарлев.

По словам собеседника издания, выбранный Кишиневом прозападный курс только вредит стране.

«То, что сделано молдавской политической администрацией последних лет — это кощунство, предательство народа Молдовы, предательство местных товаропроизводителей, которые сегодня недовольны сложившимися проблемами», — сказал спикер.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о стремлении президента Молдавии Майи Санду «втащить» страну в НАТО.

Накануне Санду призвала парламент республики инициировать проведение референдума по вопросу вступления страны в Евросоюз в октябре текущего года.

Ранее стало известно, когда «Молдовагаз» планирует вернуться к закупкам газа у «Газпрома».