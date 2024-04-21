Лидер ХАМАС пожелал видеть Россию гарантом безопасности для Газы

Глава политического бюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания заявил, что хотел бы видеть Российскую Федерацию в числе гарантов безопасности для Газы. Об этом он заявил в эфире турецкого телеканала A Haber.

«Наши требования в этом вопросе остаются в силе. Мы хотим, чтобы Египет, Катар, Турция, Россия, ООН были гарантами», — сказал он.

При этом он отметил, что и США тоже в будущем могли бы стать таким гарантам. По его словам, Израиль «постоянно выступает против этого».

«Требование о странах-гарантах мы всегда ставим на первое место», — отметил Хания.

В начале апреля стало известно, что Турция готова выступить в роли гаранта безопасности для Палестины, используя «политическое и военное присутствие» в регионе. Об этом сообщает газета Sabah со ссылкой на источники. До этого министр иностранных дел Турции Хакан Фидан предупредил, что конфликт в Газе, который на данный момент не находит решения, способен спровоцировать новые конфликты, что сейчас и происходит.

Ранее арабские страны потребовали от Израиля гарантий по палестинской государственности.