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Глава Гагаузии Гуцул прибыла в Москву

Глава Гагаузии Гуцул приехала в Москву на съезд молдавских оппозиционеров

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Дмитрий Осматеско/Sputnik/РИА Новости

Глава Гагаузии Евгения Гуцул прибыла в Москву на съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление республики в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно информации агентства, собрание проходит в одной из гостиниц в центре столицы. Среди участников съезда заявлено несколько молдавских политиков, в том числе Илан Шор и лидеры партий «Возрождения» и VICTORIE.

Гагаузия — автономное территориальное образование в составе Молдавии.

В начале апреля Гуцул предупредила, что Гагаузская автономия запустит процесс отделения от Молдавии, если молдавские власти решат объединиться с Румынией. Политик считает, что жители сопредельных молдавских и болгарских сел поддержат Гагаузию в данном решении. По ее мнению, любые начинания в области объединения государств означают немедленный запуск процедуры отделения Гагаузии и возвращения региона к независимой республике.

Она добавила, что в регионе проживают не только молдаване, румыны, но также русские, гагаузы, украинцы, болгары и десятки других национальностей, которые смогли выстроить гармоничные межнациональные отношения.

Ранее Гуцул заявила о выходе аграриев Гагаузии на российский рынок.

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