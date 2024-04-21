Стало известно о реакции Белого дома на удар Ирана по Израилю

Масштаб атаки Ирана на Израиль, которая произошла 13–14 апреля, шокировала представителей американской администрации. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

В материале отмечается, что во время ударов по еврейскому государству в так называемой «ситуационной комнате» Белого дома состоялось закрытое совещание. Речь идет о защищенном помещении, предназначенном для проведения экстренных заседаний.

При этом масштаб атаки «стал шоком» для собравшихся чиновников. Один из участников мероприятия на условиях анонимности рассказал, что интенсивность ответа Ирана на удар по его консульству в Сирии «оказалась на верхней границе» ожиданий американского руководства.

Журналисты подчеркнули, что ни одно государство мира никогда не пыталось одновременно перехватить столь большое количество баллистических ракет. Тегеран выпустил в сторону еврейского государства более 100 снарядов, в то время как США и Израиль были уверены в способности справиться только с 50 баллистическими ракетами. В результате Вашингтон не смог гарантировать израильским властям, что страна будет в безопасности.

Ночью 14 апреля Иран запустил 185 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и 150 ракет в сторону Израиля. Таким образом Тегеран ответил на удар по дипломатическому представительству республики в Дамаске, который приписывают еврейскому государству.

Позже иранский президент Эбрахим Раиси связал атаку на Израиль с правом страны на самооборону. «Газета.Ru» вела прямую трансляцию событий и продолжает следить за ситуацией.

Ранее в ООН призвали прекратить круг ответных ударов на Ближнем Востоке.