В Совфеде высмеяли возможные санкции США против израильских военных

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков высмеял возможные санкции со стороны США против батальона Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), который обвиняется в нарушении прав человека на западном берегу реки Иордан. В своем Telegram-канале он заметил, что единственная цель подобных мер – создание «хлипкого алиби» в глазах арабских стран.

Сенатор напомнил, что санкции могут быть введены «при продолжающейся поддержке политики Нетаньяху и безусловной поддержке Израиля».

«Поддержке, которая подтверждается новым пакетом военной помощи Израилю, только что одобренным конгрессом. Ну и санкции! Единственная цель — создание себе подобия хлипкого алиби в глазах стран арабского мира. Что еще раз подтверждает, что Вашингтон никогда не предпримет ничего против Израиля», — написал Пушков.

По его словам, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху смеется над американскими предупреждениями по политике на Ближнем Востоке, «или делает вид, что их не слышит, — и правильно делает».

До этого Нетаньяху заявил, что введение американских санкций в отношении военнослужащих Армии обороны Израиля стало бы верхом абсурда. Нетаньяху напомнил, что в последние недели высказался против введения санкций в отношении израильских граждан. По словам премьер-министра Израиля, когда солдаты ведут борьбу с «монстрами террора», намерение ввести санкции против ЦАХАЛ — это «моральная низость».

Ранее премьер Израиля Нетаньяху пообещал уничтожить ХАМАС.