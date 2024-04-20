Пашинян назвал договоренности по границе с Азербайджаном достижением

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что договоренности по делимитации границы республики с Азербайджаном являются достижением не только Баку, но и Еревана. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы кабмина, это «очень важное» и «существенное» достижение для армянской стороны.

«По сути, Армения и Азербайджан уже двусторонней подписью подтвердили взаимное признание территориальной целостности друг друга, а также то, что в процессе делимитации будет восстановлена граница на момент распада СССР, а не создаваться новая граница», — сказал он.

Политик также назвал это событие «краеугольном камнем» для следующего этапа суверенитета, независимости и развития его страны.

Накануне стало известно, что Азербайджан и Армения условились до 1 июля завершить согласование проекта положения о совместной деятельности комиссий по делимитации.

Комиссии Баку и Еревана по делимитации границы предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков между четырьмя населенными пунктами.

Также сообщалось, что Баку и Ереван договорились в процессе делимитации государственной границы основываться на Алма-Атинской декларации, подписанной в 1991 году.

Ранее Пашинян назвал препятствие на пути к миру.