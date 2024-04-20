Международный фонд помощи Украине потратил меньше 50% средств

Более 50% средств Международного фонда помощи Украине, учрежденного Великобританией, не были использованы из-за бюрократических задержек с заключением соответствующих контрактов. Об этом пишет газета The Guardian.

По данным издания, речь идет о сумме $1,11 млрд. К текущему моменту из общих средств фонда только $502,7 млн. были потрачены или зарезервированы для конкретных платежей.

Журналисты пояснили, что задержка с предоставлением Киеву оставшихся денег возникла из-за сложной бюрократической системы. Сначала министерство обороны королевства должно оценить каждую компанию, подавшую заявку на участие в тендерах.

В результате Украина не сможет быстро получить некоторые виды вооружений, контракты на закупку которых уже подписаны. Их поставка произойдет не раньше весны 2025 года.

На этом фоне член оппозиционной Лейбористской партии Джон Хили, которого считают теневым главой военного ведомства, призвал руководство страны ускорить процесс. Однако в минобороны Великобритании не согласились с критикой, отказавшись «извиняться» за выделение средств «надлежащим образом».

В материале уточняется, что всего Лондон передал фонду $622,2 млн. К его финансированию также присоединились Дания ($165,5 млн), Норвегия ($148 млн), Нидерланды ($136,9 млн), Швеция ($32,4 млн), Литва ($6,2 млн), Исландия ($3,7 млн). Кроме того, средства предоставили Австралия ($32,4 млн) и Новая Зеландия ($5 млн).

Ранее в армии США связали необходимость помогать Украине с нежеланием самостоятельно участвовать в боевых действиях.