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В США ждут «большого поднятия морального духа» ВСУ после предоставления помощи

Подполковник армии США Виндман утверждает, что помощь США «поднимет дух» ВСУ

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Serhii Nuzhnenko/Reuters

Предоставление помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) после одобрения соответствующего шага американским конгрессом якобы поднимет дух украинских военнослужащих. С таким заявлением выступил подполковник армии США в отставке Александр Виндман в интервью телеканалу MSNBC.

«Это будет большим повышением морального духа», — отметил он.

Виндман назвал мощным заявление спикера палаты представителей США о том, что он собирается оказать поддержку помощи Украине.

Сообщалось, что законопроект о выделении средств Украине обсуждается в конгрессе США с октября 2023 года. В феврале сенат поддержал проект о выделении более $95 млрд на помощь Украине, Израилю и Тайваню. Однако республиканское большинство в конгрессе настаивало на разделении пакетов и голосовании отдельно по каждому. В итоге проект палаты представителей оказался за некоторыми исключениями похож на сенатский, а голосовать раздельно по странам за него будут 20 апреля.

До этого американская газета Washington Post писала, что американское оружие для Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже готово к отправке на Украину, Пентагону потребуется меньше недели после одобрения помощи Киеву от Вашингтона для того, чтобы начать отправку вооружения украинской армии.

Ранее в США оценили способность западных танков противостоять дронам.

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