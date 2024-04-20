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В США оценили способность западных танков противостоять дронам

NYT: поставленные на Украину дорогостоящие танки уязвимы перед дешевыми БПЛА

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Global Look Press

Дорогостоящие танки, которые западные страны поставляют на Украину, уязвимы перед дешевыми беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Об этом пишет газета The New York Times.

В материале подчеркивается, что сейчас в зоне украинского конфликта нередко идут бои с использованием дронов. Такие сражения постепенно меняют облик современной войны, отметили журналисты.

«Бои с использованием беспилотников <...> начали наносить значительный ущерб одному из самых ярких символов американской военной мощи — танку, что грозит изменением подхода к его применению в будущих конфликтах», — говорится в публикации.

Аналитик по вопросам обороны из американского научно-исследовательского института Хадсон Кана Касапоглу обратил внимание, что танк Abrams можно без особых проблем уничтожить взрывом беспилотника. При этом данная машина считается одной из самых мощных в мире в своем классе.

По словам специалиста, подобная ситуация не соответствует ожиданиям некоторых чиновников и экспертов. Она свидетельствует о коренных изменениях в природе современной войны, уточнил он.

В статье отмечается, что самое уязвимое место у танков — это крыша. Изначально против этих машин применяли мины и различные виды снарядов, но уже тогда они попадали по целям в порядка 90% случаев. БПЛА, в свою очередь, имеют еще большую эффективность.

«В зависимости от размера и технологической оснащенности беспилотники могут стоить всего лишь $500 — ничтожная сумма для уничтожения танка Abrams стоимостью $10 млн», — резюмировали обозреватели.

Ранее в сети появилось видео уничтожения танка Abrams при помощи FPV-дронов.

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