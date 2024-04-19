Кнайсль раскрыла роль России в современной геополитике

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Россия и ее народ находятся у руля геополитических изменений, формируя многополярный мир. Ее слова приводит ТАСС.

Она подчеркнула, что многополярный мир уже формируется, «и военные конфликты обычно ускоряют геополитические изменения, которые происходят в настоящее время».

«Все, что происходит сейчас в плане перераспределения определенных аспектов политической жизни, может быть, в сторону Юга, Востока, все это произошло бы в любом случае. Сейчас это только ускоряется. И Россия, и русский народ здесь, я могу сказать, находятся как бы у руля. То есть они — не объекты, а субъекты происходящего», — считает Кнайсль.

До этого экс-глава МИД Австрии в ходе встречи с прессой в Уральском федеральном университете (УрФУ) призналась в любви к России. Она напомнила, что приобрела участок в одном из сел Рязанской области. По словам дипломата, сейчас там руины, необходимо все заново отстроить, разбить сад, завести кур и уток. Обустроившись, Кнайсль планирует объезжать регионы с лекциями, а также ездить на работу в Санкт-Петербург.

Ранее Кнайсль не увидела смысла в саммите по Украине в Швейцарии.