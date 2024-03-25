Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и действующая глава МИД ФРГ Анналена Бербок ведут себя как хлопающие дверью и запирающиеся в своей комнате 13-летние подростки. Такую точку зрения она высказала в интервью для фильма «Белград», передает ТАСС.

Кнайсль подчеркнула, что сегодняшней Европой правят «дети».

«Я бы сказала, что сейчас бал правят подростки. Они не взрослые, независимо от их возраста. Хотя у госпожи Урсулы фон дер Ляйен больше подростковый подход — она не действует как взрослый зрелый человек, продумывающий все действия до самого конца и результат», — заявила экс-глава МИД Австрии.

Она также назвала Анналену Бербок «примером ребячества», подчеркнув, что на сегодняшний день сложно найти партнера в Европе. «Истинные джентльмены и дамы ушли», считает Кнайсль.

До этого Кнайсль прокомментировала утечку разговора немецких офицеров, заявив, что этот факт говорит о непрофессионализме армейской элиты ФРГ.

Ранее в МИД Германии прокомментировали возможные поставки Taurus Украине.